Молния ударила в Дворцовый мост, но это неточно. Посмотрите на завораживающую ночную грозу

Молния ударила прямо в разведённый Дворцовый мост, но это оказалась оптическая иллюзия.
Супервидовая камера. Ночь на 28 августа
На самом деле внушительный шторм разыгрался ночью 28 августа за полторы сотни километров от Петербурга и попал на супервидовую камеру наблюдения партнеров «Фонтанки».
Гроза гремела над Ладожским озером на Валааме, но её было видно из самого сердца Петербурга — над разведённым мостом и Петропавловским собором. Даже на расстоянии в 150 километров молнии по-прежнему выглядели угрожающе.
Петербургу демонической грозы пока синоптики не обещают. Но кадры последней можно посмотреть здесь.