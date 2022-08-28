Молния ударила в Дворцовый мост, но это неточно. Посмотрите на завораживающую ночную грозу

Молния ударила прямо в разведённый Дворцовый мост, но это оказалась оптическая иллюзия.

На самом деле внушительный шторм разыгрался ночью 28 августа за полторы сотни километров от Петербурга и попал на супервидовую камеру наблюдения партнеров «Фонтанки».



Гроза гремела над Ладожским озером на Валааме, но её было видно из самого сердца Петербурга — над разведённым мостом и Петропавловским собором. Даже на расстоянии в 150 километров молнии по-прежнему выглядели угрожающе.