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    Молния ударила в Дворцовый мост, но это неточно. Посмотрите на завораживающую ночную грозу

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    5 комментариев

    Молния ударила прямо в разведённый Дворцовый мост, но это оказалась оптическая иллюзия.

    Супервидовая камера. Ночь на 28 августа

    На самом деле внушительный шторм разыгрался ночью 28 августа за полторы сотни километров от Петербурга и попал на супервидовую камеру наблюдения партнеров «Фонтанки».

    Гроза гремела над Ладожским озером на Валааме, но её было видно из самого сердца Петербурга — над разведённым мостом и Петропавловским собором. Даже на расстоянии в 150 километров молнии по-прежнему выглядели угрожающе.

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    Петербургу демонической грозы пока синоптики не обещают. Но кадры последней можно посмотреть здесь.

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