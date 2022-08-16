Вряд ли из Персеид. Специалист раскрыл секрет неопознанного нечто в небе над Петербургом

Яркий объект, пролетавший над Петербургом прошлой ночью, похож на болид (исключительно яркий метеор), но вряд ли является метеором из Персеид. Об этом 16 августа «Фонтанке» рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов.

«Просто максимум активности Персеид уже прошёл, и так называемых фоновых метеоров уже должно быть больше, чем метеоров из Персеид», — объяснил нам специалист.