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    Вряд ли из Персеид. Специалист раскрыл секрет неопознанного нечто в небе над Петербургом

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    2 комментария

    фрагмент трансляции супервидовой веб-камеры

    Яркий объект, пролетавший над Петербургом прошлой ночью, похож на болид (исключительно яркий метеор), но вряд ли является метеором из Персеид. Об этом 16 августа «Фонтанке» рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов.

    «Просто максимум активности Персеид уже прошёл, и так называемых фоновых метеоров уже должно быть больше, чем метеоров из Персеид», — объяснил нам специалист.

    Прошлой ночью петербургские фотоохотники ловили в объективы метеорный поток Персеиды. Пик потока приходится на 12–13 августа, но накануне астрономы открыли неизвестный шлейф Персеид — всплеск активности метеоров.

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    Комментарии 2

    Peshekhod16 Авг 2022 в 14:09
    Акула пера! А как у вас со склонением слова "нечто"?
    +0−0
    Hiza202116 Авг 2022 в 14:04
    Вообще до фонаря. Пролетело улетело других забот хватает.
    +0−0
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