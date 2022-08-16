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    В небе над Петербургом заметили странное нечто

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    2 комментария

    Нечто необычное засняла камера в небе над Петербургом в ночь на 16 августа. Предмет летел над Невой между Адмиралтейской и Университетской набережными.

    фрагмент трансляции супервидовой веб-камеры

    Что именно попало в объектив, на данный момент непонятно. Из привычного и объяснимого можно предположить дрон. Однако их полеты строго регламентируются и не совсем законны в темное время суток. Как минимум беспилотник должен быть зарегистрирован.

    Фото: скриншот с сайта fpln.ru
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    Согласно сайту полетных планов, полеты над Петербургом запрещены. Тем не менее бывают исключения — когда речь идет о согласованной съемке и получении соответствующего разрешения.

    Фото: скриншот с сайта fpln.ru

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    Комментарии 2

    16 Авг 2022 в 01:34
    Сейчас Земля проходит через звёздный поток Персеиды. Это метеор.
    +3−0
    миру-мир!16 Авг 2022 в 01:23
    те которые подлетят по делу никто и увидеть не успеет.
    +3−0
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