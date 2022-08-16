В небе над Петербургом заметили странное нечто

Нечто необычное засняла камера в небе над Петербургом в ночь на 16 августа. Предмет летел над Невой между Адмиралтейской и Университетской набережными.
фрагмент трансляции супервидовой веб-камеры
Что именно попало в объектив, на данный момент непонятно. Из привычного и объяснимого можно предположить дрон. Однако их полеты строго регламентируются и не совсем законны в темное время суток. Как минимум беспилотник должен быть зарегистрирован.
Согласно сайту полетных планов, полеты над Петербургом запрещены. Тем не менее бывают исключения — когда речь идет о согласованной съемке и получении соответствующего разрешения.