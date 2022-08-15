Метеор из Персеид в Петербурге пролетел между мачтами парусника

Петербуржцы ночью 15 августа продолжили наблюдать метеорный поток Персеиды. Он сохраняет активность.
Фотограф Катя Стрельникова поймала один из метеоров между мачтами парусника «Селенга» у форта Обручев.
Один из подписчиков телеграм-канала «Астро Фото Болото» за три часа наблюдений насчитал 32 потоковых метеора и 7 спорадических.
Увидеть Персеиды можно раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта — Таттла (Свифта — Туттля), пик потока приходится на 12–13 августа. Самые удачливые наблюдатели «ловят» по 50–100 «падающих звёзд» за час. Утром 14 августа астрономы открыли всплеск активности метеоров — неизвестный шлейф Персеид.