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    Метеор из Персеид в Петербурге пролетел между мачтами парусника

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    1 комментарий

    Петербуржцы ночью 15 августа продолжили наблюдать метеорный поток Персеиды. Он сохраняет активность.

    Фотограф Катя Стрельникова поймала один из метеоров между мачтами парусника «Селенга» у форта Обручев.

    Один из подписчиков телеграм-канала «Астро Фото Болото» за три часа наблюдений насчитал 32 потоковых метеора и 7 спорадических.

    Увидеть Персеиды можно раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта — Таттла (Свифта — Туттля), пик потока приходится на 12–13 августа. Самые удачливые наблюдатели «ловят» по 50–100 «падающих звёзд» за час. Утром 14 августа астрономы открыли всплеск активности метеоров — неизвестный шлейф Персеид.

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    Комментарии 1

    Avs715315 Авг 2022 в 13:20
    Картина И. Е. Репина "Метеорит приближается к сыроежке". 1898, Куоккала.
    +0−0
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