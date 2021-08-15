Неожиданную активность метеорного потока Персеиды заметили в субботу астрономы в разных частях земного шара. Это новый всплеск активности, его можно охарактеризовать как «шлейф 2021 года», рассказал 15 августа РИА Новости астроном из Крыма Александр Якушечкин.



«Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto. Всплеск метеорной активности произошел утром 14 августа. Позже, в ночь на 15 августа, начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады, которые подтвердили резкое повышение активности потока с 6 по 9 часов UT (9–11 мск) 14 августа», — сообщил Якушечкин.

