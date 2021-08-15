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Астрономы открыли неизвестный шлейф Персеид — всплеск активности метеоров

Неожиданную активность метеорного потока Персеиды заметили в субботу астрономы в разных частях земного шара. Это новый всплеск активности, его можно охарактеризовать как «шлейф 2021 года», рассказал 15 августа РИА Новости астроном из Крыма Александр Якушечкин.

«Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto. Всплеск метеорной активности произошел утром 14 августа. Позже, в ночь на 15 августа, начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады, которые подтвердили резкое повышение активности потока с 6 по 9 часов UT (9–11 мск) 14 августа», — сообщил Якушечкин.

По его словам, система камер AllSky, расположенная в Айове (США), зарегистрировала от 900 до 1100 метеоров в течение ночи с 13 на 14 августа, а предварительные данные вспышки показывают активность потока (ZHR) порядка 130 ± 20. Средняя активность потока для этого времени в предыдущие годы составляла 40–45.

«Таким образом, сейчас совершено открытие нового, неизвестного до сих пор, шлейфа метеорного потока Персеиды — то есть всплеска активности уже после традиционного времени пика с 12 на 13 августа. В будущем он может получить название «Шлейф 2021 года», по аналогии с другими известными шлейфами. Интерес к событию придает тот факт, что Персеиды наверное самый популярный метеорный поток, который привлекает внимание максимального количества наблюдателей во всем мире», — отметил астроном.

В Петербурге и Ленинградской области также наблюдали Персеиды.

Традиционно с 11 по 13 августа жители планеты могут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых «падающих звезд», часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры — болиды, сравнимые по яркости с полной Луной. В максимум активности потока можно увидеть до 100 метеоров в час.

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