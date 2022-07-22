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    Фейерверк раскрасил небо в Петербурге. По какому поводу — неясно

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    Ночное небо в Петербурге озарили яркие красные, жёлтые и зелёные вспышки.

    Фейерверк засняла супервидовая веб-камера партнёров «Фонтанки». Грохот был слышен приблизительно в 23 часа 21 июля. К чему приурочено красочное шоу, продлившееся меньше минуты, и кто его организатор — неизвестно.

    Об аналогичном случае «Фонтанка» писала 6 марта. В этот день около 22:00 жители центральных районов Петербурга заметили в небе салют. Повод так и остался неясным — в Смольном и в Западном военном округе от фейерверка открестились.

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