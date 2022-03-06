Петербург вздрогнул от грохота. Что это было, никто не понял, а кто должен знать — открещивается

Около 22:00 центральные районы Петербурга замерли от внезапно начавшегося грохота. Горожане в соцсетях делятся впечатлениями: на обычный салют не похоже. Погромыхав минут пять, все стихло.

«Фонтанка» попыталась выяснить природу этого веселья у тех, кто о таком должен знать по долгу службы. Однако в Смольном ответственные чиновники, и в Западном военном округе, ведающем самыми большими фейерверками на праздниках, поспешили откреститься от салюта в Петербурге 6 марта.

В социальных сетях жители Петроградского района предположили, что шум мог раздаваться со стороны одного из государственных особняков, нередко использующихся для праздников. Судя по доступным в сети любительским видео, действительно похоже на то, что грохотало и сверкало где-то ближе к Каменному острову.