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Петербург вздрогнул от грохота. Что это было, никто не понял, а кто должен знать — открещивается

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Около 22:00 центральные районы Петербурга замерли от внезапно начавшегося грохота. Горожане в соцсетях делятся впечатлениями: на обычный салют не похоже. Погромыхав минут пять, все стихло.

«Фонтанка» попыталась выяснить природу этого веселья у тех, кто о таком должен знать по долгу службы. Однако в Смольном ответственные чиновники, и в Западном военном округе, ведающем самыми большими фейерверками на праздниках, поспешили откреститься от салюта в Петербурге 6 марта.

В социальных сетях жители Петроградского района предположили, что шум мог раздаваться со стороны одного из государственных особняков, нередко использующихся для праздников. Судя по доступным в сети любительским видео, действительно похоже на то, что грохотало и сверкало где-то ближе к Каменному острову.

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Комментарии (15)

hukelli
Обычный салют на Песочной набережной, толи ближе к улице Даля, толи к улице Грота. Красиво между прочим, как раз мимо проезжал, качественный был салют.
X-кот
paniker что значит как? в солдатики играют.
paniker
Смотрю сбит су 34, с асом Александром Красноярцевым ,над Украиной, как можно было потерять максимальный самолёт РФ ,которых изготовленно всего 135 шт?!
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