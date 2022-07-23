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    В центре Петербурга прохожих возбуждала музыка

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    В четыре часа утра на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой двое чрезмерно активных для этого времени суток танцоров устроили батл. В процессе они бегали на руках, некрепко стояли на ногах и падали на девушек.

    Taxi Crew

    На кадрах с супервидовой веб-камеры друзей «Фонтанки» танцоры показывают свою версию брейк-данса, периодически налетая на пешеходов и снимая друг друга на видео.

    Незадолго до брейк-дансеров на этой же точке пританцовывал другой прохожий. Резкий выпад ноги чуть не пришелся в живот женщине.

    © Фонтанка.Ру
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