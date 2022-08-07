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    Небо над Петербургом раскрасил фейерверк — он окончил фестиваль водного туризма

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    Ночное небо Петербурга озарили разноцветные и праздничные вспышки. В городе закончился фестиваль «Столица водного туризма. Петровская акватория», проходивший 6 и 7 августа.

    Фейерверк засняла супервидовая веб-камера партнёров «Фонтанки». Грохот был слышен приблизительно в 22:49.

    «Яркое шоу в самом красивом городе и настоящей столице водного туризма) Добро пожаловать в гостеприимный Петербург!», — написал о салюте председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

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    На Неве в воскресенье, 7 августа, прошли парусные регаты «Петровская акватория» и «Туристская регата». Посмотрите на них — в фоторепортаже «Фонтанки». Также парад речных судов прошел по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу.

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