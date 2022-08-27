    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    765мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхОрел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Видимость — 300 метров. Петербург ночью накрыл туман

    2428
    обсудить

    Густой туман накрыл Петербург 27 августа. В ночь с пятницы на субботу и утром, как и предупреждало управление МЧС накануне, Петербург скрылся за туманом. На пике видимость сократилась до 300 метров.

    В субботу, рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, город будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, а воздух прогреется до 27 градусов тепла.

    ПоделитьсяПоделиться

    «При переменной облачности [сегодня] местами возможны кратковременные дожди, а ветры южных румбов принесут к берегам Невы новую порцию хорошо прогретого воздуха», — говорит Леус.

    Температура воздуха в субботу прогреется до +25…+27 градусов, в Ленобласти — до +24…+29 градусов. Ветер — юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

    В воскресенье, согласно прогнозам, осадков не предвидится, а воздух прогреется до +30 градусов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close