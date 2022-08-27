Видимость — 300 метров. Петербург ночью накрыл туман

Густой туман накрыл Петербург 27 августа. В ночь с пятницы на субботу и утром, как и предупреждало управление МЧС накануне, Петербург скрылся за туманом. На пике видимость сократилась до 300 метров.

В субботу, рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, город будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, а воздух прогреется до 27 градусов тепла.