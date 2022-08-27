Видимость — 300 метров. Петербург ночью накрыл туман

Густой туман накрыл Петербург 27 августа. В ночь с пятницы на субботу и утром, как и предупреждало управление МЧС накануне, Петербург скрылся за туманом. На пике видимость сократилась до 300 метров.
В субботу, рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, город будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, а воздух прогреется до 27 градусов тепла.
«При переменной облачности [сегодня] местами возможны кратковременные дожди, а ветры южных румбов принесут к берегам Невы новую порцию хорошо прогретого воздуха», — говорит Леус.
Температура воздуха в субботу прогреется до +25…+27 градусов, в Ленобласти — до +24…+29 градусов. Ветер — юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.
В воскресенье, согласно прогнозам, осадков не предвидится, а воздух прогреется до +30 градусов.