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    Крейсер «Аврора» попал в «водное ДТП» в Петербурге

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в акватории Невы, невольным участником которого стал один из символов Петербурга.

    Как сообщил «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, с «Авророй» через несколько минут после полуночи 2 сентября столкнулся частный катер.

    По предварительным данным, у маломерного судна сломался генератор, катер потерял ход, и течение бросило его на правый борт крейсера. Предварительно, обошлось без пострадавших, катер без повреждений отбуксирован на берег. «Аврора» цела.

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