В Мариуполе открылись три МФЦ, построенные Петербургом

Глава Мариуполя Олег Моргун поблагодарил петербуржцев и губернатора Александра Беглова за работу. Он отметил, что все объекты, которые Петербург строит или восстанавливает в Мариуполе, — все «сложные, с большой степенью разрушения, повреждения».

«Петербургские специалисты помогли подготовить персонал, оказали консультационную, методологическую и информационную поддержку по развертыванию сети многофункциональных центров в Донецкой Народной Республике», — отмечается в сообщении.

В трех районах Мариуполя начали работу многофункциональные центры, которые построены и оборудованы Петербургом. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что в Петербурге МФЦ очень востребованы. Их в городе 69, работают 1224 окна. В Мариуполе сеть МФЦ будет расширяться.



Соглашение о сотрудничестве Петербург и Мариуполь подписали в июне 2022 года. Этим летом в Северной столице отдохнули почти две тысячи школьников из Мариуполя.

