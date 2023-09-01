Кто расшалился — Илья-Пророк или Тор? Видео осенней грозы над Петербургом

Читатели «Фонтанки» продолжают присылать в редакцию кадры выдающейся сентябрьской грозы. Петербуржцы гадают, кто так расшалился — Илья-Пророк или Тор?
Мы предлагаем полюбоваться разрядами атмосферного электричества и напоминаем простые правила безопасности от сообщества «АстроФотоБолото»:
«Фотографировать молнии необходимо находясь дома, в надежном укрытии. В грозу запрещено купание, перемещение по воде, в случае подтопления местности, нельзя прятаться под деревьями и другими шаткими конструкциями», — напоминают специалисты.
читатель «Фонтанки»
В это верится с трудом, но на утро первого сентября синоптики обещают приличную погоду без дождей.