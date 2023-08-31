Главный синоптик Петербурга рассказал, понадобится ли зонт на линейке 1 сентября

Утро 1 сентября пройдет без дождей, температура воздуха в этот период составит 18–20 градусов тепла, рассказал 31 августа в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.



«В период, когда в Петербурге будут проходить линейки, в 9–10 часов, думаю, температура воздуха составит 18–20 градусов тепла, осадков не ожидается», — заявил Александр Колесов, уточнив, что средняя температура 1 сентября установится в районе +23 градусов.



По его словам, вечером 31 августа в Петербург и Ленобласть придет атмосферный фронт, который принесет в город ливни, грозы и даже град. Также ожидается усиление ветра в Ленинградской области.