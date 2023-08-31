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    Главный синоптик Петербурга рассказал, понадобится ли зонт на линейке 1 сентября

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    Утро 1 сентября пройдет без дождей, температура воздуха в этот период составит 18–20 градусов тепла, рассказал 31 августа в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

    «В период, когда в Петербурге будут проходить линейки, в 9–10 часов, думаю, температура воздуха составит 18–20 градусов тепла, осадков не ожидается», — заявил Александр Колесов, уточнив, что средняя температура 1 сентября установится в районе +23 градусов.

    По его словам, вечером 31 августа в Петербург и Ленобласть придет атмосферный фронт, который принесет в город ливни, грозы и даже град. Также ожидается усиление ветра в Ленинградской области.

    При этом утром в День знаний должно быть все еще тепло благодаря сегодняшним +28 градусам. «Должно быть еще тепло, потому что воздушная масса хоть и меняется после сегодняшней жаркой погоды, но она еще все-таки относительно теплая», — отметил Александр Колесов. По Ленобласти завтра возможны кратковременные дожди даже в утренние часы. В Петербурге 1 сентября в дневные часы будут кратковременные дожди, возможны грозы, заключил он. Так что зонтик все же лучше взять.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус рассказал «Фонтанке», что начало сентября в Петербурге будет достаточно теплым, а настоящая осенняя погода придет в Северную столицу в начале второй декады сентября.

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