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    «Лето уйдет, хлопнув дверью теплом». Какая погода будет в Петербурге начиная с 1 сентября

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сильный ветер и вместе с тем теплая погода ожидаются в Санкт-Петербурге 1 сентября. Местами будут кратковременные дожди, так что на линейку лучше взять зонты. В целом первая неделя сентября ожидается теплой, даже выше климатической нормы, рассказал 28 августа «Фонтанке» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Лето закончится высокими температурами

    31 августа Северная столица и ее окрестности окажутся в теплом секторе циклона: погода будет облачной, с прояснениями, местами пройдут дожди, возможны грозы. «Лето, уходя, хлопнет дверью достаточно высокими температурами — +25…+27 градусов Цельсия ожидается в Санкт-Петербурге, +23..+28 — в районах Ленобласти», — рассказал Михаил Леус.

    Теплая и ветреная погода 1 сентября

    В ночь на 1 сентября по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт, и первый день осени Северная столица окажется в тыловой, более прохладной части циклона, отмечает ведущий специалист «ФОБОСа». Ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, будет довольно ветрено: ветер юго-западный, 25 метров в секунду. Несмотря на ветреную и местами дождливую погоду, температура будет близка к климатической норме.

    В ночные часы и утром в Санкт-Петербурге +15…+17 градусов, по области +13…+18 градусов. Днем в Петербурге +20…+22, в районах Ленобласти — +18…+23 градуса Цельсия.

    О погоде в первой декаде сентября

    Начало сентября, по крайней мере, его первые 7–8 дней будут достаточно теплыми, прогнозирует Михаил Леус. Преобладающие температуры — +18…+23 градуса, что на 1–2 градуса выше климатической нормы. Время от времени ожидаются дожди, но они не будут идти каждый день. Настоящая осенняя погода придет в Северную столицу, вероятнее всего, в начале второй декады сентября, заключил синоптик Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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