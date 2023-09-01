    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    756мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.33eur104.94

    «Ты Луну видишь? А она есть». Гроза заходит в Петербург - показываем, что прячется за тучами

    1090
    4 комментария

    В Ленинградской области, как и предупреждали синоптики, сейчас сильные грозы и ливневые дожди. Ненастье подошло с юго-востока и продолжает движение на Петербург. Грозовой фронт, как сообщают читатели «Фонтанки», пару часов назад прогрохотал над Тосненским районом и сейчас уже миновал Пушкин.

    В эти минуты дождь уже идет в Купчино и на Васильевском острове. А вспышки молний можно наблюдать даже с Удельной. И, как всегда, чуден Лахта Центр при такой погоде.

    читатель «Фонтанки»

    Благодаря фотографам «Фонтанки» мы можем показать вам, какой была сегодня Луна — до того, как её скрыли грозовые тучи.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, в ночь на 31 августа спутник Земли вступил в фазу полнолуния.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Хорошие новости для школьников и их родителей — главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что зонтики на торжественных линейках в День Знаний не пригодятся. Прогноз на утро первого сентября вполне приличный — подробнее можно прочитать здесь.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛунаГрозаПогода
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость01 Сен 2023 в 00:04
    «Ты Луну-25 видишь»?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close