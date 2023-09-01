«Ты Луну видишь? А она есть». Гроза заходит в Петербург - показываем, что прячется за тучами

В Ленинградской области, как и предупреждали синоптики, сейчас сильные грозы и ливневые дожди. Ненастье подошло с юго-востока и продолжает движение на Петербург. Грозовой фронт, как сообщают читатели «Фонтанки», пару часов назад прогрохотал над Тосненским районом и сейчас уже миновал Пушкин.

В эти минуты дождь уже идет в Купчино и на Васильевском острове. А вспышки молний можно наблюдать даже с Удельной. И, как всегда, чуден Лахта Центр при такой погоде.

