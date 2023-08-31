Собянин: власти Москвы и Минобороны могут оборудовать позиции ПВО за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы и Минобороны РФ могут оборудовать позиции ПВО всего за стуки, передает 31 августа РИА Новости.



Об этом Собянин сообщил в своем выступлении в день работников комплекса городского хозяйства Москвы. Он подчеркнул, что в этом году столичные власти многое сделали для обороны Москвы от беспилотников.



«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сказал Собянин(цитата по РИА Новости).

