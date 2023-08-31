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    Собянин: власти Москвы и Минобороны могут оборудовать позиции ПВО за сутки

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    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы и Минобороны РФ могут оборудовать позиции ПВО всего за стуки, передает 31 августа РИА Новости.

    Об этом Собянин сообщил в своем выступлении в день работников комплекса городского хозяйства Москвы. Он подчеркнул, что в этом году столичные власти многое сделали для обороны Москвы от беспилотников.

    «На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сказал Собянин(цитата по РИА Новости).

    Также Собянин отметил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков. Работы ещё не завершено, но позавчера один из вертолетов уже сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы.

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    Сергей СобянинЗащита от беспилотниковБПЛАМосква
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