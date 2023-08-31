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    В Петербурге осудили самокатчицу, насмерть сбившую женщину

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    Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор самокатчице за смертельную неосторожность. Сбитая ею женщина от полученных травм умерла в больнице.

    Происшествие случилось между 15:39 и 15:42 13 ноября 2022 года возле дома 31 по Наличной улице. Подсудимая, следуя на самокате NineBot MAX по тротуару, по неосторожности столкнулась с женщиной-пешеходом, сообщает 31 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. От удара потерпевшая потеряла равновесие и упала на спину, ударившись затылком об асфальт. Ее госпитализировали, но 23 ноября женщина скончалась от открытой тупой черепно-мозговой травмы.

    Подсудимая свою вину признала. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также с нее взыскали в счет потерпевшей стороны 1 миллион рублей компенсации морального вреда и 381 910 рублей за материальный ущерб.

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