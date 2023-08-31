Глава администрации Лодейнопольского района стал свидетелем по делу о махинациях с благоустройством. СК смотрит в Петербург

Областные чиновники избежали задержания после допроса по делу о махинациях с благоустройством общественного пространства в Лодейнопольском районе. Следствие присматривается к петербургским коммерсантам.
Глава администрации Лодейнопольского района Ленобласти Илья Дмитренко, его заместитель по экономике Владимир Рассадин остаются в статусе свидетелей, пишет 47news 31 августа.
Накануне в администрации района прошли обыски, на допрос увезли Дмитренко и Рассадина. Проходила информация об их задержании. Как отмечают собеседники издания в правоохранительных органах, на данном этапе на выбор между камерой и домом влияет характер показаний.
Под боем остаются бизнесмены. По предварительным данным, следствие планирует задержать директора петербургского ООО «Алькор-2» Щапова, индивидуального предпринимателя Красильникова и главу также зарегистрированной в Петербурге «Реставрационной компании Офорт».
Дело о мошенничестве возбуждено Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СК Ленобласти. Согласно материалам, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» администрация муниципального образования района и «Алькор-2» в июне прошлого года заключили контракт на сумму более 87 миллионов рублей. Предполагалось благоустройство набережной вдоль реки Свирь.«Алькор-2» в свою очередь заключил другой договор с субподрядчиком на 80 миллионов, и некие должностные лица, как уверены в СК, слукавили в акте о приемке выполненных работ примерно на 8 миллионов рублей. Из-за фиктивных документов бюджет района потерял не менее миллиона рублей.