Глава администрации Лодейнопольского района стал свидетелем по делу о махинациях с благоустройством. СК смотрит в Петербург

Областные чиновники избежали задержания после допроса по делу о махинациях с благоустройством общественного пространства в Лодейнопольском районе. Следствие присматривается к петербургским коммерсантам.

Глава администрации Лодейнопольского района Ленобласти Илья Дмитренко, его заместитель по экономике Владимир Рассадин остаются в статусе свидетелей, пишет 47news 31 августа.

Накануне в администрации района прошли обыски, на допрос увезли Дмитренко и Рассадина. Проходила информация об их задержании. Как отмечают собеседники издания в правоохранительных органах, на данном этапе на выбор между камерой и домом влияет характер показаний.

