    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    755мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.93eur104.45

    Глава администрации Лодейнопольского района стал свидетелем по делу о махинациях с благоустройством. СК смотрит в Петербург

    1764
    4 комментария

    Областные чиновники избежали задержания после допроса по делу о махинациях с благоустройством общественного пространства в Лодейнопольском районе. Следствие присматривается к петербургским коммерсантам.

    Глава администрации Лодейнопольского района Ленобласти Илья Дмитренко, его заместитель по экономике Владимир Рассадин остаются в статусе свидетелей, пишет 47news 31 августа.

    Накануне в администрации района прошли обыски, на допрос увезли Дмитренко и Рассадина. Проходила информация об их задержании. Как отмечают собеседники издания в правоохранительных органах, на данном этапе на выбор между камерой и домом влияет характер показаний.

    Под боем остаются бизнесмены. По предварительным данным, следствие планирует задержать директора петербургского ООО «Алькор-2» Щапова, индивидуального предпринимателя Красильникова и главу также зарегистрированной в Петербурге «Реставрационной компании Офорт».

    Дело о мошенничестве возбуждено Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СК Ленобласти. Согласно материалам, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» администрация муниципального образования района и «Алькор-2» в июне прошлого года заключили контракт на сумму более 87 миллионов рублей. Предполагалось благоустройство набережной вдоль реки Свирь.«Алькор-2» в свою очередь заключил другой договор с субподрядчиком на 80 миллионов, и некие должностные лица, как уверены в СК, слукавили в акте о приемке выполненных работ примерно на 8 миллионов рублей. Из-за фиктивных документов бюджет района потерял не менее миллиона рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уголовное делоМошенничествоМуниципалы
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close