Главу Лодейнопольского района Илью Дмитренко задержали

Главу администрации Лодейнопольского района Ленобласти Илью Дмитренко задержали, 30 августа сообщает 47news. Также задержаны заместитель главы по экономике Владимир Рассадин, двое руководителей, и ответственный за технический надзор.



Ранее днем в администрации прошли обыски в рамках уголовного дела по статье «мошенничество», которое возбуждено СК. По данным следствия, летом прошлого года админитсрация заключила контракт на 87,5 млн рублей на благоустройство набережной реки Свирь.

После жалоб местных жителей на состояние новенького объекта благоустройства следователи решили присмотреться к актам выполненных работ, которые администрация подписывала с подрядчиком. Выяснилось, что в деле насчитано ущерба на 1 миллион рублей, но сумма может подрасти до 2,6 млн.