«Газпром» впервые опубликовал фото рабочей встречи Миллера в Лахта Центре с видом из окна. Он потрясающий

В официальном телеграм-канале «Газпрома» опубликована фотография встречи главы компании Алексея Миллера с министром науки и образования Валерием Фальковым в Лахта Центре. В кадре — захватывающий вид из окна небоскрёба на Петербург.
Встреча касалась инициатив «Газпрома» в области образования. Главная изюминка кадра — вид из рабочего кабинета на Петербург. Это одна из первых официальных фотографий с видом на город из офисных помещений Лахта Центра, уже отделанных и готовых к работе.
Ранее «Газпром» публиковал кадры совета директоров компании, который также проходил в помещениях небоскрёба, но на них не было вида из окон.
К сегодняшнему дню отделаны и готовы к приему офисных работников не все этажи Лахта Центра. «Фонтанка» оценивала, во сколько может обойтись газовому монополисту ремонт и наполнение мебелью самого высокого небоскрёба Европы, построенного в Петербурге.