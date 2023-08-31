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    В Рыбацком двухлетний ребёнок отравился лекарствами, которые показывали врачу

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    Девочка попала в детскую городскую больницу имени Филатова, бесконтрольно сократив содержимое домашней аптечки. До таблеток она успела добраться, когда из квартиры уходил врач.

    Двухлетняя пациентка поступила в больницу на Бухарестской улице накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 31 августа. Ей диагностировали отравление лекарственной смесью.

    По предварительным данным, девочка незадолго до госпитализации проглотила препараты дома в Рыбацком, когда мать прощалась с медиком. Врача вызвали из-за жалоб ребёнка на боли в спине. Он осмотрел и малышку, и ассортимент домашней аптечки, которую достала женщина.

    Спрятать таблетки мать, по всей видимости, рассчитывала после того, как проводит гостя. Недолгой отлучки из комнаты ребёнку хватило, чтобы дать волю любопытству.

    Состояние отравившейся оценивают как среднетяжёлое.

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