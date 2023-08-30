Росстат: реальные зарплаты россиян в июне выросли на 10,5%

Средняя реальная зарплата россиянина в июне 2023 года выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом 30 августа сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны в январе — июле 2023 года.



При этом в мае прирост уровня реальной зарплаты составлял 13,3% .