«Крупнейший налогоплательщик пришел в Петербург». В Смольном объяснили, откуда взялась средняя зарплата в 92 тысячи рублей

Основной вклад в рост средней заработной платы в Петербурге вносит отрасль добычи полезных ископаемых. Об этом заявил 29 августа в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.
По оценке Смольного, средняя номинальная зарплата жителя Северной столицы составила 92 тысячи рублей в январе — июне 2023 года. В годовом выражении рост составил 11,7%.
«Крупнейший налогоплательщик пришел в Петербург, с учетом этого тут мы наблюдаем большие объемы заработных плат», — отметил чиновник. Также вклад в среднюю заработную плату вносят ИТ, финансовая и страховая сферы.
«Порядка 150 тысяч рублей цифру мы наблюдаем», — подчеркнул Зырянов. В сфере науки также высокий уровень заработных плат, добавил он. В сфере обрабатывающих производств средняя зарплата составляет 91 тысячу рублей.
Алексей Зырянов также отметил, что средняя номинальная заработная плата рассчитывается с учетом налогов. «На руки люди будут получать чуть меньше», — пояснил он.