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    «Крупнейший налогоплательщик пришел в Петербург». В Смольном объяснили, откуда взялась средняя зарплата в 92 тысячи рублей

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    Основной вклад в рост средней заработной платы в Петербурге вносит отрасль добычи полезных ископаемых. Об этом заявил 29 августа в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

    По оценке Смольного, средняя номинальная зарплата жителя Северной столицы составила 92 тысячи рублей в январе — июне 2023 года. В годовом выражении рост составил 11,7%.

    «Крупнейший налогоплательщик пришел в Петербург, с учетом этого тут мы наблюдаем большие объемы заработных плат», — отметил чиновник. Также вклад в среднюю заработную плату вносят ИТ, финансовая и страховая сферы.

    «Порядка 150 тысяч рублей цифру мы наблюдаем», — подчеркнул Зырянов. В сфере науки также высокий уровень заработных плат, добавил он. В сфере обрабатывающих производств средняя зарплата составляет 91 тысячу рублей.

    Алексей Зырянов также отметил, что средняя номинальная заработная плата рассчитывается с учетом налогов. «На руки люди будут получать чуть меньше», — пояснил он.

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