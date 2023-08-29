«Крупнейший налогоплательщик пришел в Петербург». В Смольном объяснили, откуда взялась средняя зарплата в 92 тысячи рублей

Основной вклад в рост средней заработной платы в Петербурге вносит отрасль добычи полезных ископаемых. Об этом заявил 29 августа в ходе заседания правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.



По оценке Смольного, средняя номинальная зарплата жителя Северной столицы составила 92 тысячи рублей в январе — июне 2023 года. В годовом выражении рост составил 11,7%.

«Крупнейший налогоплательщик пришел в Петербург, с учетом этого тут мы наблюдаем большие объемы заработных плат», — отметил чиновник. Также вклад в среднюю заработную плату вносят ИТ, финансовая и страховая сферы.