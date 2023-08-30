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    Похороны Евгения Пригожина

    На Пороховском отключают рамки металлоискателей. У могилы Пригожина пусто

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    Скромный поток желающих проститься с бизнесменом Евгением Пригожиным иссяк к пяти часам вечера. Рядом с могилой на Пороховском кладбище в Петербурге остались небольшая группа журналистов, силовики и несколько людей в штатском.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, рамки металлоискателей уже начали отключать, вероятно, ограждения также скоро разберут.

    «Фонтанка.ру»

    Накануне в Петербурге похоронили бизнесмена Евгения Пригожина. Близкие в тесном кругу простились с погибшим главой ЧВК «Вагнер», место погребения держалось в секрете, а силовиков и журналистов пустили по ложному следу. Все желающие смогли посетить могилу бизнесмена 30 августа. О том, как хоронили Евгения Пригожина, читайте на «Фонтанке».

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    Фото: «Фонтанка.ру»

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имеют звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

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