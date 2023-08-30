На Пороховском отключают рамки металлоискателей. У могилы Пригожина пусто

Скромный поток желающих проститься с бизнесменом Евгением Пригожиным иссяк к пяти часам вечера. Рядом с могилой на Пороховском кладбище в Петербурге остались небольшая группа журналистов, силовики и несколько людей в штатском.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, рамки металлоискателей уже начали отключать, вероятно, ограждения также скоро разберут.
«Фонтанка.ру»
Накануне в Петербурге похоронили бизнесмена Евгения Пригожина. Близкие в тесном кругу простились с погибшим главой ЧВК «Вагнер», место погребения держалось в секрете, а силовиков и журналистов пустили по ложному следу. Все желающие смогли посетить могилу бизнесмена 30 августа. О том, как хоронили Евгения Пригожина, читайте на «Фонтанке».