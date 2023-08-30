Из-за веревки 9-летний мальчик погиб на детской площадке в Красноярском крае

После смерти девятилетнего мальчика в селе Большая Косуль Красноярского края возбуждено уголовное дело. Ребенок умер во время игры на детской площадке. Об этом в среду, 30 августа, сообщает региональный СК.
По предварительным данным, днем в среду дети играли на детской площадке и привязали к игровому комплексу веревку. Шея мальчика во время игр запуталась в веревке, он задохнулся. Дети, находившиеся на площадке, не сразу поняли, что мальчику нужна помощь.
На игровой площадке несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).