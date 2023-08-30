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    Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара на Краснопутиловской

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    В НИИ скорой

    помощи им. Джанелидзе спасают пожилого жителя Московского района Петербурга, пострадавшего в квартирном пожаре 30 августа.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Краснопутиловской, 75, поступил на пульт дежурного в половине шестого утра. К пятиэтажке летели три расчёта, огонь к их прибытию успели потушить.

    Он повредил обстановку на площади в один квадратный метр в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

    «На пожаре пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

    По информации «Фонтанки», в реанимацию в тяжёлом состоянии попал 71-летний хозяин квартиры. По предварительным данным, ему диагностировали отравление смесью дымов, ожоги тела, рук и ног.

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