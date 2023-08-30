Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара на Краснопутиловской

В НИИ скорой

помощи им. Джанелидзе спасают пожилого жителя Московского района Петербурга, пострадавшего в квартирном пожаре 30 августа.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Краснопутиловской, 75, поступил на пульт дежурного в половине шестого утра. К пятиэтажке летели три расчёта, огонь к их прибытию успели потушить.



Он повредил обстановку на площади в один квадратный метр в одной из комнат трехкомнатной квартиры.



«На пожаре пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

