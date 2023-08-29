14 собак и коридор из ограждений. Пороховское кладбище готовят к массовому посещению могилы Пригожина

На Пороховском кладбище, где 29 августа тайно похоронили бизнесмена Евгения Пригожина, кипит работа. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.
14 кинологов с собаками, вероятно, проверили территорию на предмет опасных «пасхалок». Немецкие овчарки, малинуа и лабрадоры исследовали кладбище, после чего покинули его. После этого работники начали строить коридор из ограждений. Судя по всему, администрация кладбища и силовики готовятся к массовому паломничеству к могиле бизнесмена Евгения Пригожина. На входе выставлены рамки металлоискателя и большие урны для мусора. В данный момент проход на территорию перекрыт заборчиком из ограждений, по периметру все так же стоят силовики.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
«Фонтанка» рассказала, что собой представляет Пороховское кладбище и кто там покоится.