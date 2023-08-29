«Петровская ярмарка» открывает портал в историю напротив «Газпром Арены»

Территория «Газпром Арены» в первые выходные сентября превратится в большую ярмарку. Палатки с деликатесами кухонь разных народов и тематические фуд-корты — «Уральские сказы», «Волжские дали», «Финский залив», «Северная Пальмира» — вырастут на площади перед стадионом и останутся там на 2 и 3 сентября.
Как и в дни настоящих торгов из далёкого прошлого, по рядам «Петровской ярмарки» будут ходить скоморохи и музыканты. Артисты народного уличного театра «Петрушка» устроят большой иммерсивный спектакль, и это значит, что его участниками станут и все желающие, и случайные прохожие.
Традиционные ремёсла на выставке представят художники и мастера: они научат пришедших лепить на гончарном круге, точить писчие перья, чеканить монеты и, например, покажут, как работают книгопечатный и ткацкий станки. Среди образовательных площадок есть и самые современные: VR-демонстрация «Цифровая кунсткамера XVIII века» погрузит в дополненную реальность.
В отдельной зоне «Петровской ярмарки» появятся палатки с уральскими самоцветами, оренбургскими платками и прочими сувенирами. Вход на территорию у «Газпром Арены» будет бесплатный, но по специальному QR-коду, который нужно получить на сайте. (0+)