Студенты на сцепке вагонов уехали из Петербурга в поисках культуры

Транспортная полиция прервала экскурсию в Выборг двух студентов из Петербурга, решивших, что ветер в карманах — не повод отказывать себе в путешествии под конец летних каникул.
Неожиданных пассажиров грузового поезда заметили на станции Кирилловское, сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 28 августа. На сцепке между вагонами притаились молодые люди 19 и 23 лет. Он из Петербурга, она — уроженка Красноярского края.
В линейном пункте полиции они рассказали, что ехали в Выборг. Более традиционный способ путешествий студенческий бюджет не потянул, а посмотреть достопримечательности очень хотелось.
Большую часть пути пара преодолела. Выяснилось, что за товарняк они «зацепились» в Невском районе города — на станции Глухоозерская.
Удалось ли молодым людям обойти все намеченные памятники, неизвестно, но лекцию о безопасности от полицейских в тот день они послушали. В дополнение сотрудники линейного отделения полиции на станции Выборг составили на студентов протоколы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Первая часть статьи 11.17 КоАП предусматривает в качестве наказания штраф от 2 до 4 тысяч рублей.