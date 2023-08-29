Студенты на сцепке вагонов уехали из Петербурга в поисках культуры

Транспортная полиция прервала экскурсию в Выборг двух студентов из Петербурга, решивших, что ветер в карманах — не повод отказывать себе в путешествии под конец летних каникул.



Неожиданных пассажиров грузового поезда заметили на станции Кирилловское, сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 28 августа. На сцепке между вагонами притаились молодые люди 19 и 23 лет. Он из Петербурга, она — уроженка Красноярского края.

В линейном пункте полиции они рассказали, что ехали в Выборг. Более традиционный способ путешествий студенческий бюджет не потянул, а посмотреть достопримечательности очень хотелось.