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    Синоптики ждут в Петербурге температуру под 30 градусов

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Последний день лета в Петербурге может выдать рекорд. Об этом сообщает 29 августа главный синоптик города Александр Колесов. Погода, по его словам, становится всё интереснее. Завтра в Петербурге ожидается плюс 25 градусов, а послезавтра — ещё теплее.

    «По самым последним данным понимаешь, что мы вчера немного занизили температуру воздуха в Санкт-Петербурге на 31 августа. Скорее всего, будет до тридцати градусов, но если даже температура воздуха а центре города достигнет +28 гр., то можем получить новый рекорд максимальной температуры для 31 августа», — отмечает Колесов.

    Пока рекорд для 31 августа принадлежит 1938 году, когда воздух днём прогрелся до 27,9 градуса.

    Жара продержится только один день. С началом сентября станет прохладнее.

    «Смена воздушных масс будет после прохождения атмосферного фронта, поэтому вечером 31 августа к нам придут не только кратковременные дожди, но ливни и грозы. Насколько серьезными они будут, надо будет еще уточнить», — добавляет синоптик.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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