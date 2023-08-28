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    Бабченко* оштрафован на 100 евро за яичную бомбардировку посольства РФ в Таллине

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    Журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов, оштрафован на 100 евро за бомбардировку яйцами посольства России в Таллине. Об этом 28 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самого Бабченко*.

    «Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого всё это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — сказал он в интервью порталу ERR. И подтвердил, что намерен заплатить штраф.

    Напомним, сам эпизод имел место в конце июля. Бабченко* пришел к зданию дипмиссии после полуночи и испачкал стену посольства яйцами. Он был задержан на месте патрулем.

    Бабченко* не живет в России с 2017 года из-за якобы поступавших угроз. В том же году он обосновался в Киеве.

    29 мая 2018 года появилась новость об убийстве Бабченко* на украинской земле, однако уже на следующий день он, живой и здоровый, появился на пресс-конференции. По его словам, инсценировка его убийства якобы была «операцией СБУ», с целью поимки диверсионной группы, которая будто бы планировала целую серию политических убийств.

    В конце 2019 года стало известно, что Бабченко* покинул Украину.

    * Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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