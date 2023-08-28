Бабченко* оштрафован на 100 евро за яичную бомбардировку посольства РФ в Таллине

Журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов, оштрафован на 100 евро за бомбардировку яйцами посольства России в Таллине. Об этом 28 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самого Бабченко*.



«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого всё это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — сказал он в интервью порталу ERR. И подтвердил, что намерен заплатить штраф.



Напомним, сам эпизод имел место в конце июля. Бабченко* пришел к зданию дипмиссии после полуночи и испачкал стену посольства яйцами. Он был задержан на месте патрулем.

