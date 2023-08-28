Соседские чаты от Госуслуг. Как это работает и правда ли, что для регистрации просят данные загранпаспорта и военного билета

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Минцифры объявило о запуске соседских чатов в приложении «Госуслуги. Дом». Петербург вошел в число пилотных регионов, жителям которых стала доступна новая функция. После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что для авторизации в приложении сервис просит ввести данные загранпаспорта и военного билета и рассуждения о том, зачем это понадобилось ведомству, которое параллельно занимается разработкой электронной системы воинского учета. «Фонтанка» протестировала новинку и рассказывает, стоит ли переходить туда из привычных чатов в мессенджерах.



Что представляют собой домовые чаты из Госуслуг? Сервис домовых чатов доступен в пилотном режиме жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры. Сам чат работает на платформе «VK мессенджера», но попасть в него можно, пройдя авторизацию в приложении «Госуслуги. Дом». «В соседском чате можно решить любые вопросы, касающиеся жизни в доме, предоставления и оплаты услуг ЖКХ», — комментировали в Минцифры.

Как попасть в домовой чат от Госуслуг? Установка начинается со скачивания приложения «Госуслуги. Дом» (нужна версия от 15 августа). При этом приложение просит авторизоваться через Госуслуги, советуя предварительно отключить vpn. Тест «Фонтанки» показал, что при включенном vpn запустить приложение не получится. Чтобы продолжить, придется согласиться с политикой обработки персональных данных и условиями пользовательского соглашения. Далее предлагается придумать и подтвердить код и пройти биометрическую авторизацию (отпечаток пальца), если телефон поддерживает функцию. После этого приложение отобразит зарегистрированную на вас недвижимость. Выбрав адрес, можно попасть на страницу дома, где будет указана управляющая компания.

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Дальше возможны варианты. У одного из корреспондентов «Фонтанки» в карточке дома отобразилась кнопка со значком «ВКонтакте» с предложением присоединиться к «официальному чату собственников дома». Правда, в числе участников он увидел только себя и Госуслуги. При этом в чате была закрепленная запись от 16 августа, в которой говорилось, что здесь можно «обмениваться полезной информацией, обсуждать вопросы и делиться предложениями с соседями».



У другого корреспондента отобразилась карточка квартиры, однако вместо ссылки на чат появилось предложение пригласить в приложение соседей. Однако искать соседей через приложение не получится — сервис просто предлагает отправить ссылку на приложение через любой из установленных на телефон мессенджеров, даже «запрещенный». Так что, если у вас нет контактов соседей в телефонной книжке или уже действующего чата дома, позвать собеседников не получится.

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Правда ли, что при авторизации «Госуслуги. Дом» запрашивает данные загранпаспорта и военного билета? При авторизации «Госуслуги.Дом», действительно, запросит доступ к данным ряда документов. В списке не будет ни слова «загранпаспорт», ни «военный билет». Однако если дать согласие и потом зайти в приложение самих «Госуслуг» в раздел «согласия и доверенности», а потом во вкладку «разрешения», то там в списке документов из 14 документов отобразились и загранпаспорт, и военный билет. Любопытно, что после отзыва согласия и повторной его дачи при авторизации в «Госуслугах.Дом» список документов сократился до 12 строк — пункты «загранпаспорт» и «военный билет» пропали.

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Впрочем, даже при наличии разрешения на доступ к загранпаспорту и военному билету вносить эти данные в Госуслуги необязательно. Система сможет получить доступ к тем сведениям, которые вы сами решили подгрузить в Госуслуги. Тест «Фонтанки» показал, что пользоваться приложением «Госуслуги. Дом», если у вас не подгружены данные о заграничном паспорте и военном билете, можно.



Также нужно отметить, что разрешения на доступ к данным о загранпаспорте и военном билете ранее могли собрать и другие сервисы, где нужно авторизоваться через Госуслуги. Например, портал «Работа в России».

Можно ли пользоваться домовыми чатами «Госуслуг», если квартира, где вы живете, вам не принадлежит Пока это невозможно — сервисом могут пользоваться только подтвержденные по данным Росреестра собственники квартир. К примеру, сами Госуслуги видят также данные прописки, но в «Госуслуги. Дом» этот адрес не подгрузится, если зарегистрированный по адресу человек не является владельцем жилплощади. При попытке добавить адрес предлагается подтвердить его через выписку из Росреестра, но она доступна только для владельцев недвижимости. В будущем собственники смогут предоставлять доступ арендаторам своих квартир, отмечали в Минцифры. Что еще можно делать через «Госуслуги. Дом»

Пока не совсем очевидно, зачем переходить в сервис от «Госуслуг» из уже имеющихся домовых чатов. Однако в приложении есть и другие сервисы, потенциально полезные для домовладельцев. Например, можно подать показания счетчиков, оплатить счет за коммунальные услуги — правда, лишь те, что начисляет управляющая домом компания, и взнос за капремонт. Также предлагается написать отзыв об управляющей компании или подать заявку через чат-бота, посмотреть, есть ли дом в программе капремонта, посмотреть голосования по дому (раздел оказался пустым). Наконец, приложение предлагает оформить страховку на квартиру от Mafin.Дом (ООО «Абсолют Страхование»). Стоимость услуги — 399 рублей в месяц с покрытием на 300 000 рублей. В списке включенных страховых рисков пожар, залив, стихийные бедствия, противоправные действия, удар молнии, взрыв, механическое воздействие.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

