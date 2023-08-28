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    На севере Италии воры оставили хозяину записку с извинениями и грамматическими ошибками

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    В северной провинции Италии полиция изучает записку, которую оставили воры-домушники.

    В квартире, из которой пропали кафе-машина и электрогриль, остался клочок бумаги, пишет РИА «Новости» 28 августа со ссылкой на газета il Gazzettino.

    На нем с ошибками и печатными буквами было написано: «Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие».

    В полиции полагают, что ошибки были сделаны для того, чтобы запутать их и перевести стрелки на иностранцев. При этом никаких других улик воры не оставили.

    Последний месяц лета в Италии наблюдается пик квартирных краж.

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