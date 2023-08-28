Циклоны пойдут один за другим, и первый уже совсем рядом. На карте — это огромная сизая туча

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов вернулся из отпуска и рассказал о том, что нас ждёт в ближайшие дни. Через наш регион будут один за другим следовать циклоны, и первый уже близко.
«Вышел из отпуска на работу, вспоминаю, как прогнозы составляют», — признаётся Колесов.
Сейчас, по его словам, атмосферный фронт приближается к Ленинградской области с запада. На карте «Яндекс.Погоды» его хорошо видно: он уже добрался до Соснового Бора. Вечером, по словам синоптика, дождь доберётся до Петербурга, а уже в начале ночи уйдет на восток области. С прохождением атмосферного фронта усиливается ветер, но к ночи он тоже ослабеет. Наиболее сильный ветер, до 15–20 м/с («Фонтанка» предупреждала о нём), ожидается на акватории Финского залива во второй половине дня.
«В ближайшие несколько дней серия активных циклонов пройдет через Финский залив, двигаясь с Прибалтики на Финляндию. Ленинградская область будет попадать под влияние атмосферных фронтов, поэтому дожди кратковременного характера пройдут в большинстве районов. В конце августа ожидаем более интенсивные дожди, местами ливни с грозами», — отмечает Колесов.
Ветер на этой неделе ожидается преимущественно южных направлений, поэтому ближайшие дни должны быть очень теплыми. 30 августа — до 24 градусов, 31 августа — до 26. Ночи тоже теплые — 14–19 градусов, хотя в отдельных районах Ленобласти местами до плюс 8. Погода в нашем регионе, по словам Колесова, капризная: лето уходить не хочет, температура воздуха днем очень высокая, постоянно за 20 градусов, что на 2–4 градуса выше нормы. По всем расчётам, такая погода продержится и в начале сентября, «можно даже загадывать и на всю первую декаду». В этом прогноз петербуржца Александра Колесова сходится с прогнозом москвича Михаила Леуса из центра «ФОБОС».
«Основной вопрос на этой неделе, что будет 1 сентября. Наверное, уже понятно, что тепло, днем точно за +20 градусов. Утром в Санкт-Петербурге температура в районе +16…+18 градусов», — рассказывает Колесов.
Самое главное, по его словам, что не будет повторения прошлогоднего антирекорда, когда в Петербурге днём было всего плюс 9,7 градуса. С дождем сложнее. В городе его по прогнозу быть не должно. А вот в Ленобласти возможны кратковременные осадки. «Но уточнять прогноз еще придется, неустойчивая погода», — добавляет синоптик.