Циклоны пойдут один за другим, и первый уже совсем рядом. На карте — это огромная сизая туча

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов вернулся из отпуска и рассказал о том, что нас ждёт в ближайшие дни. Через наш регион будут один за другим следовать циклоны, и первый уже близко.



«Вышел из отпуска на работу, вспоминаю, как прогнозы составляют», — признаётся Колесов.



Сейчас, по его словам, атмосферный фронт приближается к Ленинградской области с запада. На карте «Яндекс.Погоды» его хорошо видно: он уже добрался до Соснового Бора. Вечером, по словам синоптика, дождь доберётся до Петербурга, а уже в начале ночи уйдет на восток области. С прохождением атмосферного фронта усиливается ветер, но к ночи он тоже ослабеет. Наиболее сильный ветер, до 15–20 м/с («Фонтанка» предупреждала о нём), ожидается на акватории Финского залива во второй половине дня.

