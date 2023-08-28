Погода в Петербурге испортится очень скоро

Утро в Петербурге тихое и солнечное, но во второй половине дня погода испортится. Городское ГУ МЧС предупреждает: что в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 21–23 градуса.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона с центром над Финским заливом. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, усилит ветер и вечером вызовет небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на 29 августа вероятны кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Они продолжатся и 30 августа. При этом заметно холодать в эти дни не будет.