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    Погода в Петербурге испортится очень скоро

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    6 комментариев

    Утро в Петербурге тихое и солнечное, но во второй половине дня погода испортится. Городское ГУ МЧС предупреждает: что в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 августа во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 21–23 градуса.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона с центром над Финским заливом. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, усилит ветер и вечером вызовет небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на 29 августа вероятны кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Они продолжатся и 30 августа. При этом заметно холодать в эти дни не будет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Фома Скрепный28 Авг 2023 в 08:54
    Сегодн в течении дня подойдет циклон Денис -2. Днем еще без осадков и +21+25. Вечером и ночью ждем усиление ветра порывами до 13-15 м.с и короткие ливниевые дожди с вероятностью грозы.
    29-30 Августа в гребне антициклона вновь будет тепло +22+25 градусов.
    31 августа ожидаем выход к нам южного циклона Эрвин и попадания нашего региона в его теплый сектор в котором будет вынос Тропической вздушной Массы! А это значит- температура в четверг скаканет до +27+31 градуса. В зонах неустойчивости местами пройдут короткие ливниевые дожди. В ночь на 1 сентября есть вероятность грозы и ливня.
    С 1 по 4 сентября ожидаем приход Скандинавского антициклона и сухую погоду с +19+23 градуса.
    5-7 Сентября очередной выход южного циклона и в случае удачного попадания в теплый сектор вновь вызовет повышение температуры до +25+28 градусов с вероятностью установления новых суточных рекордов тепла..
    В дальнейшем в течении еще 3-5 суток ожидаем теплую погоду днем до +18+23 и ночными +12+15- что более характерно для середины Августа.
    И в целом в связи с черезмерно перегретым Атлантическим океаном и Средиземным и Черным морями ждать очень холодной зимы не приходится. Это возможно только при Северо-восточной циркуляции.
    А вот очень мощных разрушительных штормовых циклонов и наводнений можно ждать с конца сентября.
    Пока наслаждаемся Летней погодой и продолжаем купальный сезон. Вода в водоемах области +17+21
    +0−0
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