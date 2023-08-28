Два человека погибли в результате ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области утром 28 августа.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Севверо-Запад», около 7 часов утра на 46-м километре федеральной дороги Р-23 (Петербург — Псков) водитель легкового автомобиля при движении в сторону области допустил столкновение с барьерным ограждением. На месте скончались два человека. Разбитая машина — Renault Symbol, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители», — отметили в Упрдоре.
В субботу неподалёку, на 35-м километре той же трассы, влетел в столб каршеринговый автомобиль. Погиб один человек. ДТП попало на видео.