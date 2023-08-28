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    Смертельное ДТП на гатчинской объездной: каршеринг внезапно уходит из полосы, столб пыли, удар, комок металла

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    Смертельное ДТП на объезде Гатчины зафиксировал видеорегистратор очевидца. Каршринг врезался в столб.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    Ролик публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария на 35-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти произошла около 18:30 26 августа. Легковая машина врезалась в опору табло переменной информации. 47news со ссылкой на дорожную полицию сообщает, что скончался один человек.

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    «"Кашкай" ехал со скоростью 160 км/ч, резко изменил траекторию и въехал в конструкцию (странно, что перед конструкцией отсутствует барьерное ограждение). Водитель погиб на месте», — рассказывает очевидец.

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