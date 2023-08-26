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    В Петербурге арестован иностранец, который мог лезть с поцелуями к шестилетней на Пулковском шоссе

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    Московский районный суд Петербурга определил под стражу иностранца, который, по версии следствия, искал близости с ребёнком на территории ЖК «Зеленый квартал». Сам он противозаконную тактильность отрицает.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 августа, суд удовлетворил ходатайство СК и арестовал Мухаммадкодира Мамаджонова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера.

    22-летнего гражданина Узбекистана задержали после жалобы матери из Московского района на мужчину, домогавшегося её 6-летней дочери. Согласно материалам дела, иностранец как минимум дважды поцеловал девочку на детской площадке во дворах на Пулковском шоссе, точно зная о её малолетнем возрасте.

    Жители ЖК отмечали, что мужчина проявлял повышенный интерес к детям не один день.

    «Вину он не признал», — уточнили в пресс-службе судов. Мамаджонова отправили в следственный изолятор до 23 октября.

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