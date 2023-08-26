В Петербурге арестован иностранец, который мог лезть с поцелуями к шестилетней на Пулковском шоссе

Московский районный суд Петербурга определил под стражу иностранца, который, по версии следствия, искал близости с ребёнком на территории ЖК «Зеленый квартал». Сам он противозаконную тактильность отрицает.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 августа, суд удовлетворил ходатайство СК и арестовал Мухаммадкодира Мамаджонова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера.

22-летнего гражданина Узбекистана задержали после жалобы матери из Московского района на мужчину, домогавшегося её 6-летней дочери. Согласно материалам дела, иностранец как минимум дважды поцеловал девочку на детской площадке во дворах на Пулковском шоссе, точно зная о её малолетнем возрасте.