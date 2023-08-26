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    Спецоперация на Украине

    Задания о спецоперации появились в ЕГЭ по истории: новости СВО за 26 августа

    Главные события прошедших суток

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    О том, что задания о спецоперации появятся на экзамене, власти предупреждали еще весной
    О том, что задания о спецоперации появятся на экзамене, власти предупреждали еще веснойФото: Антон Буценко / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 августа.

    Новые иноагенты

    Минюст РФ добавил в реестр иноагентов политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, главного редактора журнала «Дилетант» Виталия Дымарского, сопредседателя Демократического конгресса народов России Мартина Кочесокова*, аналитика Михаила Крутихина*, журналиста Константина Эггерта*, интернет-издание «Довод»* и MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующее проект My Russian Rights*.

    Атаки ВСУ

    В Курской области попали под обстрел деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский. Один из снарядов попал в жилой дом, пострадавших нет. Однако умер мужчина, который попал под один из прошлых обстрелов — деревни Елизаветовки. Он находился в тяжелом состоянии в районной больнице. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

    В Белгородской области средства ПВО уничтожили беспилотник. Об этом сообщило Минобороны. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что область попала под обстрел, пострадали шесть человек.

    На подлете к Москве был уничтожен еще один беспилотник. Как сообщил мэр Сергей Собянин, пострадавших нет.

    СВО в ЕГЭ

    Задание, связанное со спецоперацией, включено в ЕГЭ по истории в 2024 году. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на официальном сайте ФИПИ.

    Например, в задании № 5 упоминается Ольга Качура, командир народной милиции ДНР, погибшая под обстрелом летом 2022 года. В другом задании выпускник должен расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых есть присоединение к России новых территорий.

    Дело Яна Петровского

    В Финляндии по запросу Украины задержан россиянин Воислав Торден, в прошлом — Ян Петровский. Также он известен как националист из группировки «Русич» с позывным Славян.

    Он включен в санкционные списки Евросоюза и США, его обвиняют в совершении преступлений в 2014–2015 годах. Сейчас он находится в финской тюрьме и ожидает возможной экстрадиции в Киев — где, как считают его сторонники, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

    В посольстве России договорились, что Финляндия предоставит к Петровскому консульский доступ. Сам он отрицает свою вину. Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

    О том, что задания о спецоперации появятся на экзамене, власти предупреждали еще весной
    О том, что задания о спецоперации появятся на экзамене, власти предупреждали еще веснойФото: Антон Буценко / E1.RU

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