ЦИК ответил, разрешат ли голосовать владельцам Apple iPhone

Центризбирком не видит никаких ограничений для владельцев техники Apple для участия в дистанционном электронном голосовании. А вот своим сотрудникам комиссия хочет вручить отечественную технику, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

Во-первых, как заявили в ЦИК 26 августа, владельцы устройств Apple смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), несмотря на то, что от использования техники этого производителя в служебных целях отказались уже в Минцифры, Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.

«Никаких ограничений законодательством и принятыми в соответствии с ним актами ЦИК РФ на участие в ДЭГ с использованием мобильных устройств компании Аррle не установлено», — заявили в комисии 26 августа.