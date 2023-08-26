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    ЦИК ответил, разрешат ли голосовать владельцам Apple iPhone

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    Центризбирком не видит никаких ограничений для владельцев техники Apple для участия в дистанционном электронном голосовании. А вот своим сотрудникам комиссия хочет вручить отечественную технику, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

    Во-первых, как заявили в ЦИК 26 августа, владельцы устройств Apple смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), несмотря на то, что от использования техники этого производителя в служебных целях отказались уже в Минцифры, Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации и РЖД.

    «Никаких ограничений законодательством и принятыми в соответствии с ним актами ЦИК РФ на участие в ДЭГ с использованием мобильных устройств компании Аррle не установлено», — заявили в комисии 26 августа.

    При этом сам ЦИК РФ обсуждает с российскими разработчиками поставку смартфонов для служебных целей, а всем членам ЦИК, а также сотрудникам аппарата уже предписали не использовать IPhone и IPad в служебных целях.

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    AppleЦИК РФ
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