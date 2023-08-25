СКА обыграл «Сибирь» на турнире имени Пучкова

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч турнира имени Пучкова против «Сибири» из Новосибирска. Встреча проходила 25 августа в Петербурге в Ледовом дворце.
Финальный свисток зафиксировал счет 6:3 в пользу армейцев. Голы за СКА забили Иван Демидов (26 минута), Илья Федотов (29), Сергей Сапего (32), Сергей Толчинский (48), Иван Зинченко (59), Марат Хайруллин (60).
Для СКА эта победа стала третьей на домашнем турнире. Напомним, что петербургская команда заканчивала матч без главного тренера, которого удалили до конца встречи.
Следующий матч СКА проведет 26 августа против «Северстали» из Череповца.
Николай Пучков — олимпийский чемпион (1956), тренер. Под руководством Пучкова СКА в 1971 году выиграл первые в своей истории медали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».