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    Главного тренера СКА Романа Ротенберга удалили за нецензурную брань во время матча

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    Главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга удалили во время матча турнира имени Николая Пучкова против новосибирской «Сибири». Встреча проходила 25 августа в Петербурге в Ледовом дворце.

    На момент удаления счет в матче был 3:2 в пользу армейцев с Невы.

    В концовке второго периода защитник гостей Илья Морозов толкнул на борт форварда петербуржцев Захара Бардакова.

    Этот момент стал причиной бурной реакции главного тренера СКА Романа Ротенберга. Он нецензурно высказался в адрес тренерского штаба «Сибири» и выскочил на лед. В результате Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.

    В итоге СКА одержал победу со счетом 6:3.

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