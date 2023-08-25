Главного тренера СКА Романа Ротенберга удалили за нецензурную брань во время матча

Главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга удалили во время матча турнира имени Николая Пучкова против новосибирской «Сибири». Встреча проходила 25 августа в Петербурге в Ледовом дворце.
На момент удаления счет в матче был 3:2 в пользу армейцев с Невы.
В концовке второго периода защитник гостей Илья Морозов толкнул на борт форварда петербуржцев Захара Бардакова.
Этот момент стал причиной бурной реакции главного тренера СКА Романа Ротенберга. Он нецензурно высказался в адрес тренерского штаба «Сибири» и выскочил на лед. В результате Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.
В итоге СКА одержал победу со счетом 6:3.