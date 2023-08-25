Хоккеист Ничушкин из НХЛ после скандала с пьяной девушкой выложил фото с оружием

Российский форвард хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он держит в руках автомат.
«Романтика», — подписал он фотографию.
Через несколько часов после публикации он без комментариев удалил ее.
Отметим, что в профессиональных спортивных лигах Северной Америки такого рода фотографии не приветствуются. Например, баскетболиста Джа Моранта из «Мемфис Гризлис» за подобное фото дисквалифицировали на восемь матчей.
Напомним, что Ничушкин совсем недавно уже попадал в скандал. В апреле в номере у российского хоккеиста обнаружили украинку с российским паспортом в состоянии сильного опьянения. Самого Ничушкина при этом в номере не было.
Врач команды решил, что девушка слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и вызвал 911. Приехавшим полицейским он заявил, что Ирина ударила его, но выдвигать обвинения не стал. По его словам, он впервые видел эту девушку.
В ходе допроса Ирина заявила, что не должна была оказаться в США и что «плохой человек» забрал ее паспорт. В результате ее арестовали. Сотрудники полиции решили, что она представляла угрозу окружающим из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом женщина не была причастна к криминальным инцидентам в штате Вашингтон.
Из-за этого Ничушкину пришлось пропустить решающие матчи сезона, однако в целом та ситуация обошлась для него без последствий.
За последний сезон Ничушкин провел 53 матча, забросил 17 шайб и сделал 30 ассистов. В 2022 году он стал чемпионом НХЛ в составе «Колорадо», после чего подписал с клубом восьмилетний контракт на сумму 49 миллионов долларов.