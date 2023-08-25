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    Хоккеист Ничушкин из НХЛ после скандала с пьяной девушкой выложил фото с оружием

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    3 комментария

    Российский форвард хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он держит в руках автомат.

    «Романтика», — подписал он фотографию.

    Через несколько часов после публикации он без комментариев удалил ее.

    Отметим, что в профессиональных спортивных лигах Северной Америки такого рода фотографии не приветствуются. Например, баскетболиста Джа Моранта из «Мемфис Гризлис» за подобное фото дисквалифицировали на восемь матчей.

    Фото: скриншот с сайта sportrbc.ru
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    Напомним, что Ничушкин совсем недавно уже попадал в скандал. В апреле в номере у российского хоккеиста обнаружили украинку с российским паспортом в состоянии сильного опьянения. Самого Ничушкина при этом в номере не было.

    Врач команды решил, что девушка слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и вызвал 911. Приехавшим полицейским он заявил, что Ирина ударила его, но выдвигать обвинения не стал. По его словам, он впервые видел эту девушку.

    В ходе допроса Ирина заявила, что не должна была оказаться в США и что «плохой человек» забрал ее паспорт. В результате ее арестовали. Сотрудники полиции решили, что она представляла угрозу окружающим из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом женщина не была причастна к криминальным инцидентам в штате Вашингтон.

    Из-за этого Ничушкину пришлось пропустить решающие матчи сезона, однако в целом та ситуация обошлась для него без последствий.

    За последний сезон Ничушкин провел 53 матча, забросил 17 шайб и сделал 30 ассистов. В 2022 году он стал чемпионом НХЛ в составе «Колорадо», после чего подписал с клубом восьмилетний контракт на сумму 49 миллионов долларов.

    Фото: скриншот с сайта sportrbc.ru

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    Комментарии 3

    Гость25 Авг 2023 в 21:50
    ...он же Вождь
    +0−0
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