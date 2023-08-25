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    На сервисе объявлений в день авиакатастрофы выставили на продажу предполагаемую яхту Пригожина

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    На сервисе бесплатных объявлений 23 августа, в день авиакатастрофы самолёта Евгения Пригожина, появилось объявление о продаже яхты Astondoa 122 glx 2005 года постройки. Владение похожей яхтой раньше приписывали Евгению Пригожину.

    Как рассказали «Фонтанке» агенты, яхта сейчас находится на Черном море и принадлежит юрлицу. Какому именно, собеседник не стал уточнять. Судя по фото, на яхте есть несколько спален, а в роскошном салоне с обшивкой под орех висит на стене карта Крыма, фотографии Владимира Путина и Сергея Шойгу.

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    Стоимость яхты 275 млн рублей. Объявление о её продаже уже выставляли месяц назад, но затем убрали. Тогда на ряде медиаресурсов сообщалось, что яхта принадлежит Евгению Пригожину, а он сам начал распродажу своих активов.

    Прямого подтверждения того, что яхта принадлежала структурам Пригожина, нет. Однако яхту с аналогичными характеристиками — тоже испанскую Astondoa 122 glx 2005 года выпуска — после обвинения Пригожина во вмешательстве в выборы 2018 года в США внесли в санкционные списки. Тогда эта яхта называлась ST Vitamin. Судя по сайту marinetraffic, в 2019 году эта яхта как раз находилась на Черном море.

    Фото: скриншот сайта home.treasury.gov
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    Судя по всему, до этого яхта ST Vitamin продавалась в 2014 году. До этого в Сети выкладывали фотографии её салона со светлой обшивкой. Однако на сайтах, связанных с продажей яхт, писали, что в 2013 году на ST Vitamin был сделан ремонт.

    Фото: скриншот сайта home.treasury.gov

    Момент падения самолета Embraer в Тверской области попал на видео. Очевидцы засняли 23 августа, как самолет теряет высоту и затем разбивается. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца. На вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, Песков ответил, что у президента «в целом плотный график».

    Хотя официальных данных экспертизы тел пока нет, о Пригожине в прошедшем времени 24 августа говорил президент РФ Владимир Путин.

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