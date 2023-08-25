На сервисе объявлений в день авиакатастрофы выставили на продажу предполагаемую яхту Пригожина

На сервисе бесплатных объявлений 23 августа, в день авиакатастрофы самолёта Евгения Пригожина, появилось объявление о продаже яхты Astondoa 122 glx 2005 года постройки. Владение похожей яхтой раньше приписывали Евгению Пригожину.
Как рассказали «Фонтанке» агенты, яхта сейчас находится на Черном море и принадлежит юрлицу. Какому именно, собеседник не стал уточнять. Судя по фото, на яхте есть несколько спален, а в роскошном салоне с обшивкой под орех висит на стене карта Крыма, фотографии Владимира Путина и Сергея Шойгу.
Стоимость яхты 275 млн рублей. Объявление о её продаже уже выставляли месяц назад, но затем убрали. Тогда на ряде медиаресурсов сообщалось, что яхта принадлежит Евгению Пригожину, а он сам начал распродажу своих активов.
Прямого подтверждения того, что яхта принадлежала структурам Пригожина, нет. Однако яхту с аналогичными характеристиками — тоже испанскую Astondoa 122 glx 2005 года выпуска — после обвинения Пригожина во вмешательстве в выборы 2018 года в США внесли в санкционные списки. Тогда эта яхта называлась ST Vitamin. Судя по сайту marinetraffic, в 2019 году эта яхта как раз находилась на Черном море.
Судя по всему, до этого яхта ST Vitamin продавалась в 2014 году. До этого в Сети выкладывали фотографии её салона со светлой обшивкой. Однако на сайтах, связанных с продажей яхт, писали, что в 2013 году на ST Vitamin был сделан ремонт.