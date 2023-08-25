На сервисе объявлений в день авиакатастрофы выставили на продажу предполагаемую яхту Пригожина

На сервисе бесплатных объявлений 23 августа, в день авиакатастрофы самолёта Евгения Пригожина, появилось объявление о продаже яхты Astondoa 122 glx 2005 года постройки. Владение похожей яхтой раньше приписывали Евгению Пригожину.



Как рассказали «Фонтанке» агенты, яхта сейчас находится на Черном море и принадлежит юрлицу. Какому именно, собеседник не стал уточнять. Судя по фото, на яхте есть несколько спален, а в роскошном салоне с обшивкой под орех висит на стене карта Крыма, фотографии Владимира Путина и Сергея Шойгу.