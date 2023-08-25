    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, южн

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.4eur102.47

    Поджог радиаторной решетки автомобиля на Турку обошелся петербуржцу в год свободы и 1,5 млн рублей

    951
    2 комментария

    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор поджигателю, спалившему две припаркованные машины. Хулиганское побуждение «под градусом» стоило ему свободы и крупной суммы денег.

    Между 3:00 и 4:02 21 августа 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 2 по улице Турку, из хулиганских побуждений подошел к припаркованному Volvo XC90 и поджег ему решетку радиатора, сообщает 25 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате «Вольво» сгорел полностью, а стоявший рядом Hyundai Solaris получил многочисленные повреждения.

    Подсудимый свою вину признал. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (по части 2 статьи 167 УК РФ) и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших на 719 400 рублей и 876 617,60 рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудПоджог авто
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close