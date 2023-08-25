Поджог радиаторной решетки автомобиля на Турку обошелся петербуржцу в год свободы и 1,5 млн рублей

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор поджигателю, спалившему две припаркованные машины. Хулиганское побуждение «под градусом» стоило ему свободы и крупной суммы денег.
Между 3:00 и 4:02 21 августа 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 2 по улице Турку, из хулиганских побуждений подошел к припаркованному Volvo XC90 и поджег ему решетку радиатора, сообщает 25 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате «Вольво» сгорел полностью, а стоявший рядом Hyundai Solaris получил многочисленные повреждения.
Подсудимый свою вину признал. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (по части 2 статьи 167 УК РФ) и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших на 719 400 рублей и 876 617,60 рублей.