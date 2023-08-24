Петербуржцев отведут на Михайловскую площадь, которой нет

Сама площадь есть, но сейчас именуется площадь Искусств, а до того носила имя немца Лассаля. Музей книги блокадного города устраивает прогулку по одному из самых известных мест в городе. Бесплатно.12+



Михайловская площадь в XIX веке Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Этой площади было с чего называться Михайловской: рядом дворец великого князя Михаила Павловича, сына Павла I. Сына младшего, но порфирородного, то есть появившегося на свет, когда отец уже был императором (в Михайловском дворце находится Русский музей). Тут же — Михайловский театр. Но с 1920-х по 1940-й площади дали имя немецкого социалиста Фердинанда Лассаля. Интересная была личность: знал Гейне, Маркса и Энгельса, был судим за подстрекательство к краже (сам себя блестяще защитил) и по обвинению в госизмене (присяжные оправдали, но все равно отсидел), изучал Гераклита, заложил основы одной из двух крупнейших партий в нынешней Германии, СДПГ. Страстно влюбился — и был убит на дуэли соперником. Ему было 39 лет.



Его именем много чего в советской стране называли. Например, знаменитая Дерибасовская в Одессе какое-то время была улицей Лассаля. Площадь в Ленинграде носила его имя не очень долго: городское начальство решило подчеркнуть, что в этом месте города очень много всего, связанного с искусствами. Этот аргумент показался убедительным и в 1990-х, когда вставал вопрос о возвращении площади первого имени — Михайловская.



27 августа пойдем с Библиотекой «Музей книги блокадного города» на экскурсию «Площадь Искусств» и немного иначе на эту площадь посмотрим. Зарегистрироваться на познавательную прогулку «Площадь Искусств» можно на таймпаде. Начало в 15:00.



Александра Шеромова

