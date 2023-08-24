Член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев попал в дорожную аварию в Москве

ДТП произошло на улице Правды, в районе дома 7/9, рассказал Агентству городских новостей «Москва» помощник депутата. По его словам, Гурулев ехал за рулем личного автомобиля, двигаясь по своей полосе на разрешенной скорости. В это время на встречной с парковки стала выезжать машина.

Депутат Госдумы и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев стал участником ДТП в Москве днем 24 августа. Авария перекрыла движение по улице.

«И автомобиль двигался по встречной полосе, навстречу Андрею Викторовичу, он начал обруливать и, соответственно, выехал на встречную полосу, задел Андрея Викторовича и еще несколько машин», — пояснил помощник депутата. Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, из-за аварии движение по улице Правды оказалось перекрыто в обоих направлениях.

По словам помощника парламентария, медицинская помощь и госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Сам Гурулев в своем телеграм-канале рассказал, что «целый и живой, все нормально». Сейчас депутат едет домой готовиться к рабочему вылету в Читу.

«Фонтанка» звонила по известному редакции номеру депутата, но ответа не получила.