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    Член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев попал в дорожную аварию в Москве

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    Депутат Госдумы и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев стал участником ДТП в Москве днем 24 августа. Авария перекрыла движение по улице.

    ДТП произошло на улице Правды, в районе дома 7/9, рассказал Агентству городских новостей «Москва» помощник депутата. По его словам, Гурулев ехал за рулем личного автомобиля, двигаясь по своей полосе на разрешенной скорости. В это время на встречной с парковки стала выезжать машина.

    «И автомобиль двигался по встречной полосе, навстречу Андрею Викторовичу, он начал обруливать и, соответственно, выехал на встречную полосу, задел Андрея Викторовича и еще несколько машин», — пояснил помощник депутата. Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, из-за аварии движение по улице Правды оказалось перекрыто в обоих направлениях.

    По словам помощника парламентария, медицинская помощь и госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Сам Гурулев в своем телеграм-канале рассказал, что «целый и живой, все нормально». Сейчас депутат едет домой готовиться к рабочему вылету в Читу.

    «Фонтанка» звонила по известному редакции номеру депутата, но ответа не получила.

    Фото: «Дептранс. Оперативно»

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