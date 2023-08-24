Мятый внедорожник на обочине, еще один в кустах. Появились кадры с места массовой аварии на «Коле»

Очевидцы поделились кадрами последствий массового ДТП на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти, которое произошло утром 24 августа. В ней пострадали три человека.
На записи с места аварии, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно три поврежденных автомобиля, уже убранных на обочину дороги: две легковые и внедорожник Mitsubishi. Последнему досталось сильнее всех. Еще один участник, внедорожник, торчит из кустов в кювете. ДТП случилось около 8 часов на 90-м километре трассы «Кола». Столкнулись четыре попутных автомобиля.
Утром из-за аварии на трассе собралась пробка в обе стороны. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на участке свободное.