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    Таможенники Ленобласти нашли 800 кг наркотиков в грузовике из Эстонии

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    10 комментариев
    Фото: ФТС России
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    Сотрудники таможни изъяли крупную партию растительного наркотика в Ленинградской области. Незаконный груз нашли в машине, прибывшей из Эстонии.

    Наркотики пытались провезти в тягаче с полуприцепом, в котором контрабандисты оборудовали тайники, сообщает 24 августа пресс-служба ФТС России. В тайниках нашлись 265 полимерных пакетов с растительным наркотиком. Стоимость партии на «черном» рынке — больше 2 миллиардов рублей.

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    Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники таможни и ФСБ задержали троих участников преступной группы, они оказались гражданами Литвы.

    Фото: ФТС России

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    Комментарии 10

    Гость24 Авг 2023 в 12:41
    Опять показуха!
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