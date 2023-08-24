Таможенники Ленобласти нашли 800 кг наркотиков в грузовике из Эстонии

Сотрудники таможни изъяли крупную партию растительного наркотика в Ленинградской области. Незаконный груз нашли в машине, прибывшей из Эстонии.
Наркотики пытались провезти в тягаче с полуприцепом, в котором контрабандисты оборудовали тайники, сообщает 24 августа пресс-служба ФТС России. В тайниках нашлись 265 полимерных пакетов с растительным наркотиком. Стоимость партии на «черном» рынке — больше 2 миллиардов рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники таможни и ФСБ задержали троих участников преступной группы, они оказались гражданами Литвы.